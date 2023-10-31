В Крыму начали проверку из-за падения трехлетнего ребенка из окна на втором этаже частного жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Марфовка Ленинского района. В момент, когда мать ребенка отвлеклась на уборку в комнате, ее трехлетний сын облокотился о москитную сетку панорамного окна и упал вниз на бетонный пол.

Мальчика с травмами головы и тела доставили в Керченскую городскую больницу. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. В ведомстве отметили, что семья ребенка благополучна.

Анастасия Донскова

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