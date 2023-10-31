Мэрия Уфы объявила конкурс на комплексное развитие территории за 1,3 млрд рублей

Администрация Уфы объявила конкурс на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, ограниченной улицами Интернациональной, Маяковского и Победы в Черниковке, следует из постановления мэрии. Площадь территории составляет 4 га. Цена права на заключение договора о комплексном развитии территории установлена в размере 1,27 млрд руб. Минимальный объем вложений составляет 3,8 млрд руб.

Обязательным условием участия в торгах является наличие у участника на праве собственности жилых помещений в Уфе общей площадью не менее 3,9 тыс. кв. м для переселения жителей аварийных домов, если они согласны на предоставление квартир вместо компенсации, а также наличие у застройщика около 180 млн руб. собственных средств.

В настоящее время в квартале находится хирургический корпус ГКБ №13, четыре аварийных двухэтажных дома, общежитие и гаражи. Дома и гаражи по улице Интернациональной подлежат сносу. На их месте предложено построить многоквартирные дома высотой 9-26 этажей, подземные гаражи, автостоянки. Предельный объем жилищного строительства — 41 тыс. кв. м.

Майя Иванова

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