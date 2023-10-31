Пензенское станкостроение привлекло внимание белорусского посла

Делегация Республики Беларусь в ходе визита в Пензенскую область посетила завод «СтанкоМашСтрой». Чрезвычайный полномочный посол союзного государства Дмитрий Крутой отметил, что Беларусь и Россия сейчас расширяет сферы взаимодействия — одним из новых направлений является производство станков. «Подписано межправительственное соглашение, стоит задача о создании конкретных совместных проектов», — отметил господин Крутой.

В пресс-службе правительства региона отметили, что «СтанкоМашСтрой». основан в 2006 году как станкоторговая организация. «После принятия в 2014 году постановления правительства Российской Федерации об импортозамещении завод стал изготавливать собственные станки», — сообщают чиновники. На данный момент в товарный ряд предприятия входят станки с числово-программным управлением и обрабатывающие центры. В 2022 году в Пензенской области создан первый в России станкостроительный кластер, объединивший 13 предприятий.

Среди других перспективных отраслей для сотрудничества Дмитрий Крутой упомянул фармацевтику, разработки в сфере медицины, деревообработку, и целлюлозно-бумажную промышленность.

Никита Маркелов

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