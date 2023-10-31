Глава СКР поручил проверить похоронные службы Ленобласти из-за самоуправства

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке похоронных служб в Ленинградской области, которые устанавливают свою ценовую политику, сообщили в Информационном центре СКР.

Из публикаций СМИ главе СКР стало известно, что компании, оказывающие ритуальные услуги, устанавливают завышенные цены на свои услуги и жалобы в контролирующие органы результатов не приносят. Следственное управление СКР по Ленобласти проводит в этой связи процессуальную проверку по ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Как сообщает 47channel, ранее жители Ленобласти жаловались на завышенные цены на ритуальные услуги. На прошлой неделе депутаты Горбунковского поселения обратились в совет депутатов Ломоносовского района с просьбой проверить компанию, оказывающую ритуальные услуги на кладбище в деревне Верхняя Колония. За установку готового памятника в похоронной службе у вдовы участника СВО потребовали 40 тыс. руб. Другая жительница Ленобласти сообщила, что за опалубку для создания колумбария у нее потребовали 135 тыс. руб., из-за чего она вынуждена хранить урну с прахом родственника у себя дома.

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