Бывший игрок «Рубина» стал 17-м в списке претендентов на «Золотой мяч»

Экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия, ныне выступающий за «Наполи», занял 17-ю строчку среди претендентов на премию «Золотой мяч». Церемония вручения прошла накануне в Париже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший игрок команды "Рубин" Хвича Кварацхелия (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший игрок команды "Рубин" Хвича Кварацхелия (справа)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Победителем «Золотого мяча» в рекордный восьмой раз стал футболист Лионель Месси. В тройку также вошли Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Хвича Кварацхелия играл в «Рубине» с 2019 по 2022 год. Позже он расторг контракт с казанским клубом и перешел в «Динамо Батуми». А затем пополнил состав «Наполи», где стал чемпионом Италии вместе с клубом.

"Ъ-Казань"