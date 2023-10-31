Возобновлено авиасообщение по маршруту Пермь — Махачкала

Рейс №EO 960 по маршруту Пермь — Махачкала авиакомпании «Икар» сегодня вылетел из аэропорта Большое Савино в столицу Дагестана. Завтрашний рейс в Махачкалу авиакомпании «Азимут» также значится в расписании пермской воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы Росавиация закрыла полеты — сначала до 6 нобяря, но затем восстановила их с 31 октября. Таким образом, отмененным отказался лишь один рейс из Перми авиакомпании «Икар», который не вылетел вчера.