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обновлено 10:20

Возобновлено авиасообщение по маршруту Пермь — Махачкала

Рейс №EO 960 по маршруту Пермь — Махачкала авиакомпании «Икар» сегодня вылетел из аэропорта Большое Савино в столицу Дагестана. Завтрашний рейс в Махачкалу авиакомпании «Азимут» также значится в расписании пермской воздушной гавани.

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Напомним, из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы Росавиация закрыла полеты — сначала до 6 нобяря, но затем восстановила их с 31 октября. Таким образом, отмененным отказался лишь один рейс из Перми авиакомпании «Икар», который не вылетел вчера.

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