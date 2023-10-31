До конца года в центре Краснодара снесут шесть аварийных домов

В центре Краснодара до конца текущего года планируют снести шесть аварийных домов. Они находятся на улицах Рашпилевская, Северная, Буденного, Октябрьская и Комсомольская, уточнили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Директор городского департамента строительства Иван Горобец отметил, что аварийные дома предварительно тщательно осмотрели. Жильцов этих зданий расселили. Для проектных организаций выполнили все задания, чтобы сохранить смежные стены и общую кровлю.

В Краснодаре по краевой программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019–2023 годы» подлежали расселению 27 аварийных домов, в которых жили 777 человек. Все эти дома досрочно расселили в сентябре.

Вячеслав Рыжков

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