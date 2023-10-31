В Курганской области завершилась уборка урожая

Курганская область полностью завершила уборку зерновых и овощей. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании.

«Остальные регионы федерального округа также заканчивают работы в полях. Погодные условия, конечно, осложняют ситуацию, однако уральские сельхозпроизводители имеют достаточно опыта, чтобы успешно довести дело до конца», –цитирует полпреда его пресс-служба. По словам Владимира Якушева, урожай «обещает быть неплохим».

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что урожай зерновых в регионе превысил 2 млн т. По оперативным данным департамента агропромышленного комплекса Зауралья, намолочено 2,05 млн зерна, собрано более 180 тыс. т картофеля и более 75 тыс. т овощей, что на 3% больше, чем в прошлом году.

В целом по Уральскому федеральному округу урожай зерновых собран с 94% посевных площадей. Намолочено 6,2 млн т зерна. Средняя урожайность составляет 18,4 центнера с гектара. Картофель и овощи убраны с 95% площадей. Всего собрано 767 тыс. т картофеля и 134 т овощей.

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