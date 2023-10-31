В Удмуртии вырастет уплачиваемый иностранцами налог на доход

В Удмуртии коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на 2024 год увеличат с 2,05 до 2,07. Предлагаемый размер коэффициента позволит приблизить величину налога, уплачиваемого иностранцами, к сумме налога на доходы физических лиц для граждан. Данное решение в двух чтениях приняли сегодня, 31 октября, на очередной сессии госсовета республики. Фиксированный авансовый платеж в 2024 году составит 5 887 руб. в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отметим, что предполагаемый коэффициент-дефлятор, устанавливаемый минэкономразвития России, в 2024 году составит 2,37.

Напомним, налог на доход физических лиц исчисляется по ставке 13% от среднемесячной заработной платы в республике. В соответствии с базовым вариантом прогноза среднемесячная оплата труда в 2024 году составит 52,48 тыс. руб., размер налога на доходы физических лиц — 6,8 тыс. руб.