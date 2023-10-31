«Запад загнивает, но не замерзает»

Евросоюз заявил, что рано реагировать на планы Киева прекратить прокачку российского газа в 2024 году. Чиновники ЕС дают понять, что в любом случае смогут избежать проблем с топливом, в частности, благодаря новому плану достижения энергетической независимости сообщества. Ранее компания «Нафтогаз Украины» уведомила европейских потребителей, что не планирует продлевать транзитное соглашение с Россией. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе видит в происходящем шанс для развития технологий будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Очередное решение, которое осталось в тени на фоне всего происходящего. Речь идет о намерении «Нафтогаза Украины» не продлевать соглашение о транзите российского топлива в будущем после 2024 года. В принципе, это было ожидаемым. Однако подобное никак не отменяет значимости самого события. Иными словами, если ничего не поменяется, фактически год и два месяца остается до конца эпохи. Российский трубопроводный газ перестанет поступать в Европу по классическому западному маршруту.

Да, остается сжиженный газ, теоретически можно починить «Северные потоки», есть южный путь через Турцию. Разворот на Восток так или иначе состоялся. Жизнь продолжается, небо не упадет на землю. Но тем не менее то, что некогда считалось великим прорывом, начиная с 70-х годов прошлого века, нынче прекращает свое существование. Украина также еще больше отрывается от России, пусть и теряет доходы. Но деньги, как известно, не самое главное в жизни.

Между тем официальный представитель Европейской комиссии Тим Макфи дал понять: время еще есть, подумаем, что можно сделать. А пока хранилища полны топлива, зиму пройдем без проблем, если, конечно, не случится совсем уж каких-либо экстраординарных событий.

При этом замена российского газа, например, катарским или нигерийским чревата зависимостью от этих, скажем так, не очень демократических государств. В свою очередь последние получат рычаг давления на идейный и свободный Запад. В целом плохо от кого-то зависеть, даже от друзей, не говоря уже обо всех остальных.

В итоге мы видим, что нынешняя конфронтация просто обязана поневоле подтолкнуть развитие альтернативной энергетики и в целом новых технологий, чтобы создать совсем другой мир, чистый во всех отношениях. Собственно, и выхода другого нет, хотя бы потому, что борьба за ресурсы, которых все меньше и меньше, также обостряется.

Впрочем, вернемся на грешную землю. Что мы имеем по факту на сегодня? Вот уже вторая зима в условиях новой реальности стучит в окно, и что-то незаметна какая-либо паника в Старом Свете. Равно как и не наблюдается страшных прогнозов о том, как немцы, французы и иже с ними греются у костров, вырубают свои исторические парки, леса и иную красоту. Все то, что мы слышали в прошлом году, уже пропало из информационной повестки. Неужели уже приспособились и перестроились? Может быть, и нет. Однако тема энергетического краха Европы, похоже, ушла из повестки дня. А вы говорите, ничего не меняется в этом мире. Запад, может, и прогнил, но пока не замерзает.

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