Детям в Удмуртии запретили по ночам быть на берегах водоемов и рек без родителей

В Удмуртии к общественным местам, где в ночное время запрещается находиться детям без сопровождения взрослых, внесли реки и водоемы, а также их берега. Аналогичная мера действует в отношении набережных. Соответствующее решение сегодня, 31 октября, сразу в двух чтениях приняли депутаты госсовета региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В частности, поправки приняли в законы об административных правонарушениях и мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртии. Речь идет о жителях, не достигших возраста 16 лет. Их могут сопровождать родители или заменяющие лица, а также взрослые, осуществляющие мероприятия с участием детей.