В День народного единства в центре Екатеринбурга пройдет крестный ход

В Екатеринбурге в праздник Казанской иконы Божией Матери и День народного единства, 4 ноября пройдет крестный ход. Его возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, сообщили в Екатеринбургской епархии.

4 ноября в Свято-Троицком кафедральном соборе (ул. Р. Люксембург, 57) в 9:00 начнется праздничная литургия. После нее, ориентировочно в 11:30 от собора к Храму-на-Крови начнется сам крестный ход.

Крестный ход пройдет по следующему маршруту: ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Горького – ул. Малышева — ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская по проезжей части улиц.

В епархии напомнили, что День народного единства учрежден в память о событиях 1612 года, когда русские войска под предводительством Минина и Пожарского в преднесении чудотворного образа Казанской Божией Матери освободили Москву от польских захватчиков.

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