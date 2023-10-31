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Строящийся дом загорелся в Ижевске в Новом городе
В столице Удмуртии на улице Тарасова сегодня, 31 октября, около 9:40 произошел пожар на строящемся объекте. В частности, горение зафиксировали на техническом этаже 8-этажного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. О пострадавших не сообщается.
Фото: радио «Адам»
Прибывшие подразделения пожарной охраны эвакуировали газовый баллон, что позволило избежать его разгерметизации и дальнейших последствий в виде взрыва. Площадь возгорания составила 5 кв. м.
В настоящее время уполномоченные лица устанавливают причины и обстоятельства происшествия.