Строящийся дом загорелся в Ижевске в Новом городе

В столице Удмуртии на улице Тарасова сегодня, 31 октября, около 9:40 произошел пожар на строящемся объекте. В частности, горение зафиксировали на техническом этаже 8-этажного здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. О пострадавших не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: радио «Адам» Фото: радио «Адам»

Прибывшие подразделения пожарной охраны эвакуировали газовый баллон, что позволило избежать его разгерметизации и дальнейших последствий в виде взрыва. Площадь возгорания составила 5 кв. м.

В настоящее время уполномоченные лица устанавливают причины и обстоятельства происшествия.