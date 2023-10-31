Суд почти в 14 раз увеличил неустойку жителю Удмуртии за несвоевременную выплату по ОСАГО
Верховный суд Удмуртии увеличил размер неустойки, предоставленной жителю за несвоевременные страховые выплаты по договору ОСАГО. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, прежде иск рассматривал Глазовский районный суд, который значительно снизил размер неустойки.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В частности, в течение длительного времени жителю не возвещали причиненный вред здоровью. При этом не было представлено доказательств, которые стали бы основанием для снижения неустойки.
После обжалования размер выплаты увеличили с 11,8 тыс. руб. до 171 тыс. руб.