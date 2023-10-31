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В Туапсинском районе впервые за год выпустили в лес европейских ланей

Из Белореченского заказника в Туапсинский выпустили 15 особей европейской лани. Это первый выпуск благородных животных в этом году, отметили в пресс-службе Минприроды Кубани.

Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

Фото: пресс-служба Минприроды Краснодарского края

В ведомстве напомнили, что европейских ланей выпускают в краевые заказники и охотничьи угодья края каждый год уже пять лет. За это время выпустили суммарно 227 особей.

Ланей для разведения и последующего расселения содержат в Белореченском заказнике с 2015 года.

Вячеслав Рыжков

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