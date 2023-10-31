Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ХМАО пять человек пострадали в ДТП с участием трех автомобилей

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) в ДТП 30 октября пострадали пять человек. Как сообщили в Госавтоинспекции Югры, авария произошла на улице Нефтеюганское шоссе. По предварительным данным, 34-летний водитель Toyota Camry не справился с управлением и столкнулся с Hyundai, который ехал навстречу.. После чего Toyota Camry отбросило на припаркованный автомобиль Toyota Corolla.

Предыдущая фотография

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Следующая фотография
1 / 3

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Фото: Госавтоинспекция Югры

Водитель, совершивший ДТП, три его пассажира, а также пассажирка Hyundai получили травмы. В ГИБДД уточнили, что в момент аварии пассажиры Camry не были пристегнуты ремнями безопасности.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...