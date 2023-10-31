ФСБ проводит выемки в пермском ТЮЗе

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят выемки документов в МАУК «Театр юного зрителя» (Пермь). В администрации Перми подтвердили факт проведения оперативных мероприятий. Что именно интересуют оперативников ФСБ, в мэрии не поясняют. По данным «Ъ-Прикамье», оперативники интересуются документами, связанными со строительством новой сцены ТЮЗа. В УФСБ ситуацию пока не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Работы по строительству малой сцены ТЮЗа начались в 2021 году. Для размещения сцены предлагается реконструировать Дом уездного земства на ул. Пермской, 66. Это здание построено в 1860 году и является объектом культурного наследия. В 2015 году помещение сильно пострадало от пожара, после чего возникла необходимость в его реконструкции.