Мужчине в Татарстане дали 12 лет колонии за насилие над восьмилетним соседом

В Татарстане 53-летнему мужчине дали 12 лет колонии строгого режима за насилие над восьмилетним соседом. Об этом говорится в сообщении управления СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сам инцидент произошел летом прошлого года. К мужчине во двор пришел восьмилетний мальчик, желавший поиграть с внуками осужденного. Однако, как считает следствие, фигурант заманил ребенка на чердак и совершил действия сексуального характера в отношении потерпевшего. Позже мальчик рассказал обо всем своей матери, и осуждённого задержали правоохранители.

"Ъ-Казань"