Гострудинспекция расследует ДТП с погибшим сотрудником «Башмеди»

Гострудинспекция Башкирии начала расследование ДТП, в котором были травмированы десять работников ООО «Башкирская медь» (входит в «УГМК-холдинг»), один из которых скончался в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла утром 27 октября на 128-м километре автодороги Магнитогорск-Ира. Микроавтобус, перевозивший сотрудников «Башмеди» на медно-колчеданное месторождение «Юбилейное», столкнулся с трактором «Кировец». Пострадавшие были доставлены в центральную городскую больницу Сибая. Впоследствии 60-летний водитель микроавтобуса, сотрудник автотранспортного цеха предприятия, скончался в стационаре.

Наталья Балыкова

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