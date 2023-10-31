В ходе СВО погиб контрактник из Добрянского округа

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Добрянского округа Виктор Муханов. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Виктор Муханов ушел служить в зону проведения СВО в декабре 2022 года, заключив контракт с Министерством обороны РФ. 20 октября 2023 года был ранен, 21 октября скончался в ожоговом центре в Луганске. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.