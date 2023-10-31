Экс-замглавы Кировского района будет курировать проект «Единой России» по импортозамещению

Председателем регионального общественного совета проекта «Единой России» «Выбирай свое» назначен исполнительный директор ГК «Промснаб», бывший заместитель главы Кировского района Дмитрий Генкин. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Партийный проект «Выбирай свое» призван защищать права и поддерживать предпринимателей и производителей, способствующих импортозамещению, консолидируя вокруг себя общественные организации, НКО, представителей образовательной среды, федеральные и региональные органы исполнительной власти, активных граждан, реализуя практику конкретных дел. Проект работает по 20 направлениям, среди них — спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, сельское хозяйство и другие.