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В 2023 году власти Ставрополя направили на социальную сферу более 10 млрд рублей

С начала текущего года администрация Ставрополя направила на развитие социальной сферы 10,5 млрд руб. В городе идет строительство новых школ, отмечает пресс-служба администрации краевой столицы.

«Сюда включены расходы на строительство новых школ на ул. Федеральной, Чапаева и просп. Российском и сада на ул. А. Яковлева. Также в эту сумму вошел беспрецедентный по масштабам капремонт 14 школ»,— цитирует пресс-служба слова мэра Ивана Ульянченко.

Всего на строительство объектов учреждений образования направлен 1 млрд руб., на капитальный ремонт таких объектов — более 2,1 млрд руб. Также на соцвыплаты горожанам было направлено 2,4 млрд руб.

Анастасия Назарова

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