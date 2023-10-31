В Павловском районе разорвали контракт на 15 млн рублей о благоустройстве сквера

С компанией — подрядчиком благоустройства сквера в станице Атаманской Павловского района разорвали контракт на 15 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, проверка показала, что рабочие регулярно покидали территорию сквера, кроме того, уже выполненные работы были произведены некачественно и с большим отставанием от графика. В итоге контракт расторгли, главе поселения было направлено представление о недопущении срыва сроков работ.

«С подрядной организацией проведена претензионная работа, а в последующем заказчику направлено решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, которое вступило в законную силу»,— говорится в сообщении.

Материалы проверки направили в ФАС, чтобы внести исполнителя в реестр недобросовестных поставщиков.

Оставшуюся часть работ выполнит другой подрядчик, с которым уже подписано новое соглашение. Окончание благоустройства запланировано на ноябрь 2023 года.

Анастасия Донскова

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