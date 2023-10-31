«Джанго-парк» в Уфе, где отравились дети, временно закрыли

Сотрудники Роспотребнадзора приостановили деятельность «Джанго-парка» в развлекательном центре ТЦ «Июнь» в Уфе, где на праздновании дня рождения отравились девять детей, сообщили в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, они заразились кишечной инфекцией.

«Готовятся материалы для направления в суд. Угрозы распространения инфекции нет»,— говорится в сообщении.

Также проверку инцидента начала прокуратура Башкирии. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку организации питания в части соблюдения персоналом требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе наличия необходимых документов, свидетельствующих о здоровье сотрудников и отсутствии опасных заболеваний»,— отметили в прокуратуре.

Согласно информации на сайте «Джанго-парка», комплекс принадлежит ООО «Парк-Липецк». Компания зарегистрирована в 2019 году в Липецке. Учредителями являются Самер Ибрагим и Евгений Калита. В 2022 году чистая прибыль составила 27,3 млн руб. при выручке 89,7 млн руб.

Влада Шипилова

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