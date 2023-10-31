Подмосковные Люберцы вошли в число городов, применяющих современные ПГМ

Уральский завод противогололедных материалов (УЗПМ), производственная площадка которого находится в г. Краснокамске Пермского края, заключил два муниципальных контракта с муниципальным учреждением «Объединенный комбинат благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства». Данное предприятие обслуживает муниципальные дороги и тротуары на территории городского округа Люберцы.

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Контракты заключены на поставку 2190 тонн ПГМ для обработки тротуаров, а также 1600 тонн ПГМ для зимнего содержания автомобильных дорог. Тем самым Люберцы вошли в число городов Подмосковья, применяющих современные противогололедные материалы по ГОСТ Р 58427-2020.

Данный ГОСТ предъявляет высокие требования к современным реагентам в вопросах экологичности и коррозионной активности, вдвое ужесточая требование по воздействию на металлические элементы городской среды. При этом средства борьбы с гололедом, применяемые в пешеходных зонах, не должны оказывать воздействия на кожу обуви и должны быть гипоаллергенными. ПГМ ООО «УЗПМ» отвечают всем требованиям, установленным в ГОСТ Р 58427-2020 «Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия». Успешную процедуру сертификации в Национальной системе сертификации прошли твердые, комбинированные и двухфазные средства борьбы против скользкости.

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Опыт предыдущей аномально снежной зимы показал, что городскому хозяйству крайне важно оперативно реагировать и использовать современные противогололедные средства, чтобы борьба со скользкостью была максимально быстрой и эффективной и город не «вставал» при снегопадах и ледяном дожде.

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«Для каждого температурного режима и вида дорожного полотна существуют свои разновидности специализированных смесей, и мы рекомендуем пользователям придерживаться инструкций для достижения наилучшего результата. Сегодня более прогрессивно использование двухфазных материалов – они начинают работать быстрее, уже через 15–20 минут после внесения, а через два часа дорога полностью готова к уборке. Наш завод производит линейку ПГМ под торговой маркой «Бионорд», один из немногих, кто соответствует требованиям ГОСТ 58427-2020 и отвечает запросам общества не только на обеспечение комфортного проживания в городах, но и на сохранение экологии», – рассказал заместитель коммерческого директора по оптовым продажам УЗПМ Рудольф Пономарев.

Ранее в Люберцах уже закупали пробные партии современных ПГМ, но в основном для борьбы с зимней скользкостью продолжали использоваться пескосоляные смеси. В этом году МУ «ОКБЖКХ» впервые закупило достаточный объем ПГМ для полноценного зимнего содержания дорог и тротуаров города. Поставки противогололедных материалов в городской округ Люберцы начнутся в ближайшее время.

ООО «УЗПМ»