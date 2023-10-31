Санатории Челябинской области в первом полугодии заработали 1,2 млрд рублей

В январе-июне санатории Челябинской области заработали 1,215 млрд руб. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал бронирования Санатории-России.рф. В целом по России доходы санаториев выросли на 14%, до 77 млрд руб.

В Уральском федеральном округе по доходам предприятий этого профиля Челябинская область занимает третье место, уступая Тюменской и Свердловской областям, в России — одиннадцатое.

Член правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отмечает, что многие санатории, особенно в популярных курортных регионах, работают при максимальной загрузке. При этом наблюдается значительная нехватка номерного фонда, в дальнейшем также ожидается повышение спроса на услуги таких учреждений.

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