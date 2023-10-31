В Башкирии школьный автобус попал в ДТП

Сегодня утром на объездной дороге в Нефтекамске Lada Largus столкнулась со школьным автобусом марки ПАЗ, выехав на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службах республиканских ГИБДД и прокуратуры.

По предварительной информации, в ДТП виноват 32-летний водитель легковой машины, который не заменил летнюю резину своего авто на зимнюю. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.

Автобус перевозил 10 подростков в возрасте 14 лет из Краснокамского района в Уфу. Четверо школьников, водителя Lada Largus и троих его пассажиров госпитализировали. Остальных детей отвезли в школу на резервном автобусе.

«В ходе проверки планируется дать оценку организации групповой перевозки учащихся, соответствия технического состояния транспортных средств и дорожного полотна требованиям безопасности»,— говорится в сообщении прокуратуры.

Венера Хисамова

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