В Башкирии школьный автобус попал в ДТП
Сегодня утром на объездной дороге в Нефтекамске Lada Largus столкнулась со школьным автобусом марки ПАЗ, выехав на полосу встречного движения, сообщили в пресс-службах республиканских ГИБДД и прокуратуры.
По предварительной информации, в ДТП виноват 32-летний водитель легковой машины, который не заменил летнюю резину своего авто на зимнюю. Прокуратура начала проверку по факту ДТП.
Автобус перевозил 10 подростков в возрасте 14 лет из Краснокамского района в Уфу. Четверо школьников, водителя Lada Largus и троих его пассажиров госпитализировали. Остальных детей отвезли в школу на резервном автобусе.
«В ходе проверки планируется дать оценку организации групповой перевозки учащихся, соответствия технического состояния транспортных средств и дорожного полотна требованиям безопасности»,— говорится в сообщении прокуратуры.