Пермские хоккеисты поддержат участников СВО

3 ноября пермский хоккейный клуб «Молот» проведет домашнюю игру с ХК «Омские крылья». В этот же вечер состоится благотворительная акция, по которой вырученные деньги с продажи билетов на матч «Молота» будут направлены на поддержку проекта «Вежливые люди». Этот проект развивает БФ «Благотвори». Он ориентирован на помощь пермским бойцам в зоне СВО.

Кроме средств от продажи билетов, также будут отчисления от выручки в фан-шопе клуба, а в центральном фойе УДС «Молот» будет размещен специальный баннер с QR-кодом, отсканировав который посетитель сможет направить дополнительные средства в БФ «Благотвори».