В Новосибирске зарегистрированы первые кандидаты на довыборах в горсовет

Представители Партии пенсионеров стали первыми зарегистрированными кандидатами на довыборах в горсовет Новосибирска. Данные о регистрации занесены в ГАС «Выборы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Неместный, Коммерсантъ Фото: Алексей Неместный, Коммерсантъ

В одномандатном округе №40 от партии будет баллотироваться гендиректор ООО «Интэкс групп», депутат горсовета Тогучина Дмитрий Грищенко. В 49-м округе — директор ООО «Азимут» Александр Баев. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в числе партий, намеренных принять участие в выборах также «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Коммунисты России», «Яблоко».

Трем из 12 претендентов в округе №49 избирательная комиссия к настоящему времени отказала в регистрации. В их числе выдвинутый «Яблоком» Максим Новиков, а также самовыдвиженцы: директор «Фонда содействия образованию» Андрей Везнер и самозанятый Евгений Шамро.

Голосование на довыборах в двух одномандатных округах состоится 15-17 декабря 2023 года. В 40-м округе насчитывается 29,2 тыс. избирателей, в 49-м — 22,4 тыс.

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Валерий Лавский