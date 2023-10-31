Глава СКР потребовал доклад по челябинскому поселку, где продавали дома с людьми

Председатель Следственного комитета России заинтересовался поселком Шершенвские каменные карьеры в Челябинске, который, по словам местных жителей, незаконно перешел в собственность частной организации вместе с землей и домами. Региональное управление ведомства проводит процессуальную проверку, сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Жители поселка Шершневские каменные карьеры в обращении, опубликованном в СМИ, сообщают, что лишены общественного транспорта и уличного освещения в связи с тем, что некая фирма зарегистрировала право собственности на поселок, при этом дома и земли продавались и покупались вместе с людьми.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления СК РФ Алексею Колбасину представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

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