В Удмуртии ожидают ежегодного роста инвестиций от 2-3% в ближайшие три года

Положительная динамика в экономической ситуации Удмуртии сохранится в течение ближайших трех лет. Такие данные приводят в прогнозе социально-экономического развития республики, представленного министром экономики региона Сергеем Юриным. Наибольший вклад в прирост валового продукта будут вносить обрабатывающие производства, торговля, IT-сфера, транспорт и сельское хозяйство. На экономическом росте также скажется повышение инвестиционной активности предприятий. В частности, ожидается увеличение инвестиций от 2-3% ежегодно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Рост потребительских цен по итогам 2024 года ожидается на уровне 4,8%, а в 2025-2026 годах инфляция вернется к показателям в 4-4,2%

Господин Юрин отметил, что на рынке труда сохранится высокий спрос на ресурсы, а также низкий уровень безработицы в пределах 2,8-2,9%. На данный показатель будет влиять активное развитие промышленного производства.

Отмечается, что прогноз социально-экономического развития Удмуртии составлен с учетом рекомендаций и планов минэкономразвития России. Учитывались также данные о положении дел в республике за 2022-2023 годы. Участники заседания единогласно поддержали прогноз.