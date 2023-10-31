Туристы из Санкт-Петербурга погибли на отдыхе в Карелии
Двое туристов из Санкт-Петербурга погибли, проводя отдых в Карелии. О трагическом происшествии сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
«Трагедия в поселке Рыбрека. Два туриста, предположительно, из Санкт-Петербурга найдены мертвыми. По предварительной версии, смерть наступила от удушения выхлопным угарным газом»,— говорится в сообщении в Telegram-канале господина Охлопкова.
По данным телеканала 78, погибшие — женщина и 56-летний мужчина, которые пытались согреться с помощью горелки в накрытом тентом катере.
В настоящий момент все подробности произошедшего уточняются.