Новосибирский суд арестовал пациента психбольницы, напавшего на медсестру

Суд в Новосибирске по ходатайству следствия заключил под стражу на 1 месяц и 26 дней (до 26 декабря) пациента психбольницы №3, напавшего на медсестру. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, вечером 26 октября 2023 года пациент психбольницы, проходивший там лечение от алкоголизма, потребовал у медсестры сотовый телефон. Получив отказ, он напал на женщину, стал ее душить. На помощь медсестре бросились коллеги, и нападавший скрылся, выпрыгнув из окна отделения.

Потерпевшая с телесными повреждениями госпитализирована в медучреждение, где ей оказывается помощь, рассказали в прокуратуре. Следственные органы возбудили уголовное дело о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Пациент психбольницы, 36-летний житель Черепановского района, был задержан у себя дома.

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Илья Николаев