Семь человек пострадали в результате аварии со школьным автобусом в Башкирии

В Нефтекамске столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль «Лада Ларгус». В результате ДТП пострадали семь человек, среди них — три девочки, которые находились в автобусе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии.

Авария произошла утром на объездной дороге Ташкиново—Нефтекамск. Автобус с детьми выехал из деревни Кареево Краснокамского района в Уфу, школьники направлялись на конкурс. В салоне автобуса в момент аварии находились десять детей в возрасте от 13 до 14 лет и один сопровождающий.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии, по предварительной информации, ДТП могло произойти из-за выезда на встречную полосу «Лада Ларгуса». В результате аварии пострадали три девочки, находившиеся и в автобусе, и четыре взрослых пассажира легкового автомобиля. Все они госпитализированы. Остальных детей врачи осматривают на месте. «Розлива топлива нет, деблокирование не требуется»,— заключили в МЧС.

Милена Костерева