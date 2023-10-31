Губернатор возложил на краевой минсоц функции развития трудовых ресурсов

Министерство социального развития Пермского края сменит название на министерство труда и социального развития. Указ об этом подписал губернатор Дмитрий Махонин 30 октября.

Этим же указом министерству труда и социального развития передаются функции министерства промышленности и торговли Пермского края в сфере социального партнерства и государственного управления охраной труда на территории региона.

Администрации губернатора поручено обеспечить разработку правовых актов по установлению предельной штатной численности и фондов должностных окладов министерства труда и социального развития, министерства промышленности и торговли в течение двух месяцев со дня вступления в силу указа.

В пресс-службе правительства Пермского края пояснили, что региональные власти усиливают работу по вопросам занятости и развитию трудовых ресурсов. В частности, губернатором принято решение о создании Комиссии по развитию трудовых ресурсов для экономики и социальной сферы Пермского края – с участием отраслевых министерств и заинтересованных работодателей. В ее задачи будет входить прогнозирование кадровой потребности по каждой отрасли и выработка согласованных решений по программам привлечения и сохранения кадрового потенциала региона. Для этого в положения всех органов, входящих в состав Правительства Пермского края, будут внесены изменения в части осуществления оценки обеспеченности кадрами курируемой отрасли.

Кроме того, работа cлужбы занятости переориентирована на подбор кадров для предприятий за счет всего экономически активного населения региона, а не только признанных безработными.

Координация этой деятельности возложена на министерство соцразвития. Таким образом в составе правительства будет ответственный орган, курирующий как вопросы содействия занятости безработным, так и все, что связано с развитием социального партнерства, охраной труда, трудовыми отношениями, легализацией серой занятости и мониторингом уровня заработной платы в отраслевом разрезе. В это связи ведомство получило название Министерство труда и социального развития.