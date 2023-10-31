В Новосибирской области у депутата изъяли машину и участок на 1,6 млн рублей

В Колыванском районе Новосибирской области после проверки прокуратуры у депутата районного совета депутатов Алексея Астафьева изъяли автомобиль и земельный участок в доход государства, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Установлено, что депутат с 2015 по 2019 годы приобрел автомобиль Volkswagen и земельный участок, стоимость которых значительно превышала доходы его семьи за предшествующие годы. Как пояснили в надзорном ведомстве «Ъ-Сибирь», общая стоимость изъятого составила около 1,6 млн руб.

Колыванский райсуд удовлетворил исковое заявление прокурора.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев