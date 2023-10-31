В Курганской области трассу «Иртыш» временно закрыли для автобусов и фур

На участке федеральной трассе Р254 «Иртыш» в Курганской области ввели временное ограничение движения для автобусов, такси и большегрузного транспорта. Это связано с неблагоприятной погодой – снегопад, перепады температуры от +1 до -6 градусов Цельсия, гололедные явления, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ограничения введены с 6 часов 31 октября на участке от 55 км до 259 км в Курганской области. О времени и дате снятия дополнительно сообщит Госавтоинспекция региона. Ограничения распространяются на пассажирский транспорт, автобусы, грузовые автомобили, которые перевозят тяжеловесные грузы, и крупногабаритные транспортные средства.

Водителям рекомендуется учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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