«Зеленая» коллаборация

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Девелопер «Железно» начал сотрудничать с Пермским государственным национальным исследовательским университетом в рамках проекта #ЖелезноВместе. Как сообщают в компании, взаимный обмен идеями обогатит научно-образовательную деятельность университета и практику застройщика по проектированию и строительству инновационных мини-городов. «Железно» возведет на месте бывшего мясокомбината в микрорайоне Заимка новый жилой район, а студенты вуза помогут компании подготовить проект благоустройства окружающей территории.

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Представители девелопера «Железно» уже провели две встречи со студентами ПГНИУ. 14 октября застройщик обсудил со студентами-экологами географического факультета создание экотропы в новом жилом районе. Во время обсуждения студенты и представители девелоперской группы прогулялись от стройплощадки жилого комплекса «Камаполис» – нового проекта «Железно» в Перми – до территории будущей экотропы на берегу Камы.

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Со студентами географического и биологического факультетов 23 октября девелопер обсудил возведение одного из крупнейших проектов комплексного развития территории – ЖК «Камаполис» Студентов интересовали вопросы подготовки строительства такого масштабного проекта, особенно – как происходило проектирование и разработка концепции. Руководитель проекта СЗ «Железно-Пермь» Андрей Небогатиков рассказал об организации работ на стройплощадке, о стадии возведения первого и второго домов в составе ЖК.

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На встречах многие студенты интересуются экологическими аспектами проекта, например – как утилизируют строительный мусор от демонтажа старых производственных зданий, на месте которых ведется стройка. Они также выясняют детали организации сбора и отвода поверхностного стока (через систему ливневой канализации) после завершения строительства. Кроме того, все спрашивают о благоустройстве набережной Камы рядом с «Камаполисом» и о защите существующих зеленых насаждений.

В «Железно» отмечают, что в своих проектах всегда придерживаются принципа качественного озеленения территорий. Застройщик использует ландшафтный дизайн, многоуровневое освещение и уникальные решения по организации дворовой инфраструктуры. Благодаря этим принципам скоро район превратится в городской «зеленый оазис».

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Сотрудничество между студентами-экологами и девелопером «Железно» дает возможности разработать и реализовать инновационные подходы к экологическому обустройству. Студенты верят, что совместные усилия позволят создать экологичный район, который будет сочетать в себе сохранение природы, удобство для посетителей и привлекательное визуальное оформление.

Справка о компании «Железно» — девелопер с научным подходом, создающий «умные» среднеэтажные мини-города с развитой инфраструктурой и высоким уровнем сервиса. За 12 лет беспрерывного развития и стремительного роста компания точно определила своё предназначение: мы с любовью и уважением к человеку создаём города будущего, меняя мир и жизнь людей к лучшему. Исполняя предназначение, «Железно» возводит проекты с научным подходом — это научно доказанные практики, применяющиеся на всех этапах работы. На сегодня в активе компании 18 проектов в Кирове, Ульяновске, Ижевске, Екатеринбурге и Перми. Особое внимание девелопер уделяет социальному развитию городов: строит школы и детские сады, создает зеленые парки. «Железно», согласно рейтингам Единого ресурса застройщиков, входит в общероссийский топ-5 по потребительским качествам жилья, обладает наивысшим рейтингом надежности, а также является 4-кратным победителем и 15-кратным финалистом престижной отраслевой премии URBAN AWARDS. «Железно» — это более 40 тыс. счастливых жителей в разных регионах России, 540 тыс. кв. м реализованных проектов и 2 млн кв. м проектов на разных стадиях реализации.

ООО Спецзастройщик «Железно Пермь»