Компания, управляющая УДС «Молот», судится с краевым минимущества

ООО «Молот», управляющее УДС «Молот» на ул. Лебедева, 13, обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд Пермского края к региональному минимущества. Как указано в материалах дела, истец требует признать незаконным некое решение. В «Молоте» пояснили, что оспаривают отказ минимущества о включении общества на 2023 год в перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Исковое заявление ООО «Молот» было подано в суд в конце августа. Определением суда к рассмотрению дела в качестве третьего лица привлекли правительство Пермского края. По данным публичной кадастровой карты, кадастровая стоимость земельного участка под УДС «Молот» площадью 2,56 га составляет 98,01 млн руб.

Отметим, что УДС «Молот» передано в управление спорткомплексу «Олимпия-Пермь» (100% в собственности региона). Спорткомплексом управляет ООО «Молот», учрежденное структурой краевых властей «Корпорация развития Пермского края».