Секретарь Совбеза проведет совещание по вопросам нацбезопасности в Томске

В Томске 31 октября пройдет совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири. Об этом сообщили в администрации Томской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В сообщении указывается, что совещание проведет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В нем примут участие сибирский полпред президента России Анатолий Серышев, руководители регионов Сибирского федерального округа (СФО), а также представители федеральных министерств и ведомств. Ранее, 27 октября, в Омске прошло заседание совета начальников органов Федеральной службы безопасности СФО.

По данным сайта Совбеза, аналогичное совещание в Томске под председательством господина Патрушева состоялось в 2011 году. Тогда его участники обсудили, в частности, проблемы информатизации и информационной безопасности.

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Валерий Лавский