Пациент красноярского диспансера готовил наркотики в больничной палате

В Канске (Красноярский край) возбуждено уголовное дело в отношении пациента лечебно-профилактического учреждения, варившего наркотики прямо в палате. Об этом сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Как указывается в материалах следствия, 38-летний мужчина вылез через окно палаты. В поле он нашел куст конопли, сорвал с него сухие листья. При помощи имевшихся в палате плиты и посуды пациент сварил наркотическое вещество. Специфический запах почувствовали медицинские работники, которые сообщили о произошедшем в дежурную часть МО МВД России «Канский». Полицейские изъяли у подозреваемого около 470 г наркотического вещества.

По ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, изготовление и переработка наркотических средств) жителю Канска грозит до десяти лет лишения свободы. В полиции отметили, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

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Илья Николаев