Авиакомпания NordStar запустила первый рейс из Санкт-Петербурга в Абакан

Из аэропорта Пулково Санкт-Петербурга был запущен первый рейс до Абакана. Его выполнила авиакомпания NordStar, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В неделю планируется выполнять два рейса. О запуске рейса в этом направлении авиаперевозчик сообщил еще в начале октября. До этого NordStar осуществлял рейсы из Абакана только в Норильск.

Аэропорт Абакана в 2022 году обслужил 318,7 тыс. пассажиров (+25,5 % к 2021 году).

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Александр Киселев