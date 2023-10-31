ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Куньлунь Ред Стар»

Сегодня, 31 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). Игра начнется в 19:00 (екб) в КРК «Уралец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В предыдущем сезоне клубы провели два матча. В обоих победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Северсталью» (Череповец). Матч завершился поражением команды из Екатеринбурга со счетом 4:2. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 25 игр, в 13 из которых одержал победу. Уральский клуб занимает четвертое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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