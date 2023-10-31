Новосибирские хоккеисты победили «Витязь» в серии буллитов

Хоккеисты «Сибири» на своей арене выиграли у подмосковного «Витязя». Победа в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 30 октября пришла к новосибирцам в серии послематчевых буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У сибиряков забивали Егор Аланов во втором периоде и Тимур Ахияров в конце третьего. Решающий реализованный буллит на счету Никиты Шашкова.

«Сибирь» набрала 27 очков и догнала омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев». Эти команды расположились на местах с шестого по восьмое в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ.

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Валерий Лавский