Строительная группа «Развитие» учредила холдинговую компанию

Совладельцы СГ «Развитие» создали новую компанию «Инвестиционно-строительная группа «Развитие». Как сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс», ООО «ИСК «Развитие» зарегистрировано 17 октября по адресу офиса девелопера на ул. Чернышевского, 28. Новая организация занимается деятельностью холдинговых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат гордумы Перми Алексей Раев оказался основным владельцем СГ "Развитие"

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Депутат гордумы Перми Алексей Раев оказался основным владельцем СГ "Развитие"

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Возглавил «ИСК «Развитие» директор группы Евгений Равцов. Учредителями компании выступили ООО «Мобилинвестплюс» (50%), а также совладельцы предприятий группы Николай Булатов (16,67%), Георгий (16,67%) и Николай Кочкины (16,66%). «Мобилинвестплюс» арендует и управляет недвижимостью, организация контролируется руководителем СГ «Развитие» Алексеем Раевым и Ириной Равцовой.

В СГ «Развитие» не стали комментировать создание холдинговой компании.

Как указано на сайте строительной группы, «Развитие» с 2011 года выступает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируясь на возведении жилой и коммерческой недвижимости. За время существования компания ввела в эксплуатацию 24 дома – это 273 тыс. кв. м жилья в районах Перми. Группа является девелопером таких объектов, как ЖК Balance на ул. Карпинского, 99г, Prime на ул. Окулова, 20, ЖК «Экран» на ул. Ласьвинской, 15, и других.