В Иркутске контрабандисты подозреваются в организации преступного сообщества

Фигуранты дела о контрабанде леса в Иркутской области подозреваются в организации преступного сообщества, сообщает «МВД медиа».

Полицией установлено, что в 2017 году трое иностранных граждан создали криминальную организацию, в которую привлекли девять местных жителей. Они занимались приобретением, переработкой и сбытом незаконно заготовленной древесины, документальным оформлением сделок и регулированием финансовых потоков, говорится в сообщении.

С 2017 по 2021 год злоумышленники вывезли из страны более 135,3 тыс. куб м леса на 817 млн руб. Они отправляли пиломатериалы через таможенные посты Иркутской области и Красноярского края. Внося в документы недостоверные сведения.

Правоохранителями был задержан один из организаторов преступной схемы, а также девять сообщников. Еще двое организаторов находятся в розыске.

Возбуждено 39 уголовных дел. Фигурантам также инкриминируется незаконное образование юридических лиц, приобретение, хранение, перевозка, переработка и сбыт нелегально заготовленной древесины, легализация имущества, добытого преступным путем, приобретение и использование поддельных платежных карт.

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Оксана Павлова