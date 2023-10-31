Bloomberg: войска Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной готовности

Вооруженные силы Саудовской Аравии переведены в состояние повышенной боевой готовности из-за столкновений с бойцами движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщили источники Bloomberg.

Столкновения начались после того, как 19 октября повстанцы выпустили в сторону Израиля крылатые ракеты и беспилотники. Как утверждал Пентагон, они были перехвачены американским эсминцем в Красном море. Четыре военных Саудовской Аравии погибли в боях с силами хуситов в провинции Джизан на границе с Йеменом, утверждают источники Bloomberg. Кроме того, средства ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную хуситами.

По информации агентства, министр обороны Саудовской Аравии Халид бен Салман в Вашингтоне планирует обсудить ситуацию в Йемене и последствия войны Израиля и «Хамаса». Правительство Саудовской Аравии и хуситы не ответили на запросы Bloomberg.

В Йемене с 2014 года продолжается противостояние правительственных сил и сторонниками «Ансар Аллах». В апреле 2022 года стороны заключили перемирие. Его действие истекло 2 октября.

Леонид Уварчев