В Рыбинске после 1,5 лет простоя возобновили работы по замене светильников

В Рыбинске возобновили энергосервисный контракт, в рамках которого город должен получить 9,9 тыс. новых энергосберегающих светильников. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Рыбинска Фото: Администрация Рыбинска

Контракт с «Ростелеком» администрация заключила еще в 2021 году. Организация должна была заменить 10 тыс. светильников на энергосберегающие. Однако работы были приостановлены.

«В течение полутора лет после заключения контракта и установки большей части приборов работы были приостановлены. У светильников мощностью 28-35 Ватт возникли проблемы с защитой, из-за перепада напряжения они перегорали»,— прокомментировал заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

Сейчас власти вместе с инвестором нашли выход, при котором в городе заменят светильники без увеличения стоимости контракта. Теперь до 15 декабря в Рыбинске модернизируют 500 светильников и установят еще 200.

Согласно контракту, семь лет компания будет получать сэкономленные средства, а потом передаст светильники городу, но останется обслуживающей организацией.

Алла Чижова