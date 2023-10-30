Песок попал в жернова правосудия

Нижегородский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест заместителя руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергея Булашова. Вместе с коллегой Сергеем Гуляевым его обвинили в краже 448 тыс. т речного песка под видом продажи донного грунта коммерсантам. Адвокаты настаивают, что ущерба от действий подзащитного нет, как и состава преступления, а обвинение построено на недопустимых доказательствах. Сергея Гуляева ранее перевели под домашний арест, решение областного суда в отношении его коллеги защитники оспаривать не планируют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УТ МВД России по ПФО Фото: УТ МВД России по ПФО

Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на продление срока ареста до 1 декабря заместителю руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергею Булашову. Его вместе с начальником филиала ФБУ Нижегородского района водных путей и судоходства Сергеем Гуляевым обвинили в краже 448 тыс. т песка с последующей его продажей дружественным коммерческим структурам под видом донного грунта.

В мае 2021-го — ноябре 2022 года работники госучреждения с помощью земснарядов выравнивали глубины судоходного русла Волги на участке 870–907-й километр судового хода реки. Добытый при этом песок в обход специальных экспертиз по составу полезных ископаемых в донном грунте был незаконно реализован компаниям «Кама», «Акванеруд», «Бриз» и ЗАО «СК «Ока»», полагает следствие транспортной полиции.

Потерпевшей по уголовному делу следователь признал Нижегородскую область в лице министерства экологии и природных ресурсов, в котором сочли, что ФБУ была необходима лицензия на недропользование.

Ущерб от действий обвиняемых в полиции оценили в 60 млн руб. По фабуле дела, для заключения договоров продажи песка под видом донного грунта по распоряжению начальника администрации Волжского бассейна была создана специальная комиссия, которую возглавил Сергей Булашов, а Сергей Гуляев подписывал договоры с отобранными покупателями. Адвокат Георгий Курашвили возражал стороне обвинения, говоря, что никаких лицензий на добычу полезных ископаемых для продажи добытого песка не требуется, о чем свидетельствуют разъяснения Росморречфлота и Минтранса РФ, полученные защитой.

Более того, ущерба от действий обвиняемых также нет, поскольку средства от продажи песка поступили в бюджет ФБУ — соответственно, нет и состава преступления, настаивала защита. «Сергей Булашов не является субъектом преступления, но его обвинили в краже, поскольку он возглавлял некую мифическую комиссию, которая предварительно одобряла заявки покупателей. Никакими нормативными актами работа таких комиссий не регулируется, нет положений о создании таких комиссий! Это ноу-хау придумали только в Нижегородской области! При этом договоры с контрагентами подписывал Сергей Гуляев, а не мой подзащитный», — убеждал суд адвокат Курашвили.

Он попросил приобщить к материалам дела решения по аналогичным делам, касающимся добычи донного грунта с песком администрациями водных путей в других регионах. Однако судья Николай Березин решил, что эта практика не относится к вопросу о мере пресечения.

Защитник просил отпустить обвиняемого под домашний арест либо залог. Сергей Булашов также попросил освобождения: в СИЗО он находится с 3 августа. «Я не могу препятствовать расследованию, поскольку все мои подчиненные уже допрошены. Кроме того, я дал следователям дополнительные подробные показания по обстоятельствам уголовного дела и не намерен скрываться»,— сообщил обвиняемый управленец. Его жалобу поддержали представители администрации ФБУ, просившие более мягкую меру пресечения для коллеги. Прокурор настаивал, что основания для ареста обвиняемого не отпали, и судья оставил Сергея Булашова под стражей.

Обвиняемый эмоционально воспринял это решение, в сердцах бросив ручку в решетку клетки. Вину в краже он категорически не признает и намерен добиваться своего полного оправдания и компенсации за незаконное уголовное преследование.

Анатолий, отец Сергея Булашова, проработавший всю трудовую жизнь на реке, уверен, что к аукционам администрации Волжского бассейна возник интерес неких криминальных структур. «Это какая-то мафиозная структура, которая хочет внедриться в водные пути. Где песок — там деньги. Мой сын отказал некоторым людям, которые пытались приобщиться к продаже грунта. Они сказали: ладно. И появилось уголовное дело, которое поддерживают следствие и суды», — предположил Анатолий Булашов.

Защита вряд ли будет обжаловать апелляционное постановление. В данном случае кассация будет бессмысленной: пока суд в Саратове дойдет до рассмотрения жалобы защиты, следователь опять попросит продлить срок ареста Сергею Булашову, и защите надо будет готовить возражения на его очередное ходатайство.

Любопытно, что второго обвиняемого, Сергея Гуляева, на прошлой неделе апелляционный суд освободил: фигуранта перевели под домашний арест.

Роман Рыскаль