Песок попал в жернова правосудия
Сергея Булашова из администрации Волжского бассейна оставили под арестом
Нижегородский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты на арест заместителя руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергея Булашова. Вместе с коллегой Сергеем Гуляевым его обвинили в краже 448 тыс. т речного песка под видом продажи донного грунта коммерсантам. Адвокаты настаивают, что ущерба от действий подзащитного нет, как и состава преступления, а обвинение построено на недопустимых доказательствах. Сергея Гуляева ранее перевели под домашний арест, решение областного суда в отношении его коллеги защитники оспаривать не планируют.
Фото: УТ МВД России по ПФО
Нижегородский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на продление срока ареста до 1 декабря заместителю руководителя ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Сергею Булашову. Его вместе с начальником филиала ФБУ Нижегородского района водных путей и судоходства Сергеем Гуляевым обвинили в краже 448 тыс. т песка с последующей его продажей дружественным коммерческим структурам под видом донного грунта.
В мае 2021-го — ноябре 2022 года работники госучреждения с помощью земснарядов выравнивали глубины судоходного русла Волги на участке 870–907-й километр судового хода реки. Добытый при этом песок в обход специальных экспертиз по составу полезных ископаемых в донном грунте был незаконно реализован компаниям «Кама», «Акванеруд», «Бриз» и ЗАО «СК «Ока»», полагает следствие транспортной полиции.
Потерпевшей по уголовному делу следователь признал Нижегородскую область в лице министерства экологии и природных ресурсов, в котором сочли, что ФБУ была необходима лицензия на недропользование.
Ущерб от действий обвиняемых в полиции оценили в 60 млн руб. По фабуле дела, для заключения договоров продажи песка под видом донного грунта по распоряжению начальника администрации Волжского бассейна была создана специальная комиссия, которую возглавил Сергей Булашов, а Сергей Гуляев подписывал договоры с отобранными покупателями. Адвокат Георгий Курашвили возражал стороне обвинения, говоря, что никаких лицензий на добычу полезных ископаемых для продажи добытого песка не требуется, о чем свидетельствуют разъяснения Росморречфлота и Минтранса РФ, полученные защитой.
Более того, ущерба от действий обвиняемых также нет, поскольку средства от продажи песка поступили в бюджет ФБУ — соответственно, нет и состава преступления, настаивала защита. «Сергей Булашов не является субъектом преступления, но его обвинили в краже, поскольку он возглавлял некую мифическую комиссию, которая предварительно одобряла заявки покупателей. Никакими нормативными актами работа таких комиссий не регулируется, нет положений о создании таких комиссий! Это ноу-хау придумали только в Нижегородской области! При этом договоры с контрагентами подписывал Сергей Гуляев, а не мой подзащитный», — убеждал суд адвокат Курашвили.
Он попросил приобщить к материалам дела решения по аналогичным делам, касающимся добычи донного грунта с песком администрациями водных путей в других регионах. Однако судья Николай Березин решил, что эта практика не относится к вопросу о мере пресечения.
Защитник просил отпустить обвиняемого под домашний арест либо залог. Сергей Булашов также попросил освобождения: в СИЗО он находится с 3 августа. «Я не могу препятствовать расследованию, поскольку все мои подчиненные уже допрошены. Кроме того, я дал следователям дополнительные подробные показания по обстоятельствам уголовного дела и не намерен скрываться»,— сообщил обвиняемый управленец. Его жалобу поддержали представители администрации ФБУ, просившие более мягкую меру пресечения для коллеги. Прокурор настаивал, что основания для ареста обвиняемого не отпали, и судья оставил Сергея Булашова под стражей.
Обвиняемый эмоционально воспринял это решение, в сердцах бросив ручку в решетку клетки. Вину в краже он категорически не признает и намерен добиваться своего полного оправдания и компенсации за незаконное уголовное преследование.
Анатолий, отец Сергея Булашова, проработавший всю трудовую жизнь на реке, уверен, что к аукционам администрации Волжского бассейна возник интерес неких криминальных структур. «Это какая-то мафиозная структура, которая хочет внедриться в водные пути. Где песок — там деньги. Мой сын отказал некоторым людям, которые пытались приобщиться к продаже грунта. Они сказали: ладно. И появилось уголовное дело, которое поддерживают следствие и суды», — предположил Анатолий Булашов.
Защита вряд ли будет обжаловать апелляционное постановление. В данном случае кассация будет бессмысленной: пока суд в Саратове дойдет до рассмотрения жалобы защиты, следователь опять попросит продлить срок ареста Сергею Булашову, и защите надо будет готовить возражения на его очередное ходатайство.
Любопытно, что второго обвиняемого, Сергея Гуляева, на прошлой неделе апелляционный суд освободил: фигуранта перевели под домашний арест.