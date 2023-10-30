Борьба за промышленные гектары

В ходе банкротства крупного машиностроительного предприятия ОАО РУМО кредиторы решили организовать на базе активов должника два новых акционерных общества — «Грамма» и «Гамма». В советы директоров этих АО предложено войти нижегородскому депутату и представителям новой группы компаний РУМО Дмитрия Саморукова. Потенциальный инвестор планирует выкупить акции «Грамма» и «Гамма», получив недвижимость и энергетику банкрота, чтобы организовать на его промплощадке индустриальный парк РУМО. Однако против идеи замещения активов должника выступили несколько кредиторов, в том числе Федеральная налоговая служба и «ТНС энерго НН», которые хотят скорейшего погашения своих долгов. Они временно заблокировали процедуру создания АО и эмиссии акций на 476 млн руб. В ближайшее время арбитражный суд решит, по какому пути пойдет процедура банкротства старого РУМО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судьба цехов бывшего завода решится в Нижегородском арбитражном суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Судьба цехов бывшего завода решится в Нижегородском арбитражном суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В арбитражном суде продолжается процедура банкротства ОАО РУМО (в советский период «Двигатель революции») — бывшего старейшего завода — гиганта тяжелого машиностроения, ведущего свою историю с 1873 года. В процедуру банкротства ОАО РУМО вошло еще в 2016 году, а в марте 2021 года было введено конкурсное производство в отношении должника, тогда общая сумма требований кредиторов составляла порядка 1,7 млрд руб.

Территория бывшего завода общей площадью 48 га осталась единственной в городе крупной промплощадкой под будущее развитие. Однако пять лет назад около 9 га территории и корпус ГМК (газомотокопрессоры) приобрело АО РУМО — одноименная машиностроительная компания, которая работает на нужды «Газпрома», восстанавливая производство газомотокомпрессоров, судовых дизелей и электростанций.

В конце сентября собрание кредиторов решило заместить активы должника, создав на базе ОАО РУМО два акционерных общества — АО «Грамма» с уставным капиталом 466,12 млн руб. и АО «Гамма» с уставным капиталом 10,29 млн руб. В советы директоров обществ по решению кредиторов делегированы Алексей Панарин, Игорь Теленков (он гендиректор компании «Самара-Авиагаз») и возглавляющий ООО «РУМО энерго» Евгений Зудилин, депутат нижегородского заксобрания. Последнему также было предложено занять в АО «Гамма» пост генерального директора.

Как выяснил «Ъ-Приволжье», идея замещения активов должника за счет организации двух новых АО связана с намерением группы РУМО, подконтрольной Дмитрию Саморукову, выкупить их акции — в уставный капитал обществ банкрот вложит свои цехи и энергомощности.

Приобретя их, новые инвесторы намереваются создать на промплощадке индустриальный парк РУМО, централизованно решая проблемы с ресурсоснабжающими организациями.

Сейчас на территории обанкротившегося завода кроме АО РУМО работают еще два десятка малых и средних фирм, но они часто не могут договориться по общим вопросам, например развитию энергомощностей. Группа РУМО, создав индустриальный парк, намерена развивать проектирование и производство оборудования для газо- и нефтедобывающей промышленности. Хотя собеседники в группе признают, что прошлогодний подрыв в Балтийском море «Северных потоков», к которым была привязана большая инвестпрограмма «Газпрома» по поставкам газа в Европу, вынудил многих поставщиков скорректировать свои планы.

Идея создания индустриального парка на промплощадке обанкротившегося ОАО РУМО обсуждалась давно, в том числе с региональными властями, которые ее в целом одобрили. Однако процедуру замещения активов должника путем создания двух новых АО с эмиссией их акций пока заблокировали другие кредиторы — гарантирующий поставщик электроэнергии «ТНС энерго НН» и региональное управление ФНС (задолженность банкрота по налогам составляет около 200 млн руб.).

Они выступают за продажу имущества «старого» РУМО с конкурсных торгов с определением порядка и условий его реализации.



Поставщик электроэнергии подал в суд заявление о признании недействительным решения кредиторов о замещении активов ОАО РУМО. Иск энергетиков еще не рассмотрен, однако в рамках этого обособленного спора арбитражный суд Нижегородской области принял обеспечительные меры. Конкурсному управляющему банкрота Алексею Антонову пока запретили проводить дальнейшие действия по регистрации АО «Грамма» и АО «Гамма» и эмиссии акций этих обществ.

Как указал в определении судья Андрей Духан, в материалы дела не были представлены «доказательства экономической целесообразности» замещения активов должника.

Заседания по делу о банкротстве ОАО РУМО расписаны до конца ноября. Возможно, до конца 2023 года арбитражный суд определит стратегическое направление, касающееся судьбы крупной промплощадки: продавать имущество банкрота с конкурсных торгов, либо идти по пути создания на его активах новых компаний.

По мнению бывшего арбитражного управляющего и экс-директора банкрота Андрея Горшкова, потенциально могут соперничать две основные концепции развития территории РУМО: либо продавать объекты завода под промышленное развитие, что более предпочтительно с точки зрения новых рабочих мест, либо реализовать площадку под жилищный девелопмент и комплексную городскую застройку.

Роман Кряжев